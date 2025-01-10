أخيرا لبنان ينتخب رئيسا

ركزت الحلقة الجديدة من برنامج “بانوراما الجزيرة نت” على انتخاب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للبلاد، بعد حصوله على 99 صوتا في الدورة الثانية للتصويت.

وحضر جلسة انتخاب الرئيس جميع النواب البالغ عددهم 228 نائبا.

ويشير العرف السياسي السائد في لبنان إلى أن رئيس أن الجمهورية يجب أن يكون مسيحيا من الطائفة المارونية، بينما يعود منصب رئيس الحكومة للطائفة النُّسية، ورئيس مجلس النواب للطائفة الشيعية.

وتستمر ولاية رئيس الجمهورية 6 سنوات في لبنان.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر/تشرين الأول 2022، أخفق البرلمان اللبناني خلال 12 جلسة في انتخاب الرئيس، في ظل تمسك حزب الله آنذاك بمحاولة فرض مرشحه سليمان فرنجية الذي أعلن أخيرا انسحابه لصالح قائد الجيش.

وقبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحزب الله، تشكلت لجنة خماسية مؤلفة من فرنسا وأميركا ومصر وقطر والسعودية، وكانت مهمتها إيجاد رئاسية تسوية لانتخاب رئيس للجمهورية.

وسلطت الجزيرة نت الضوء على أزمة الرئاسة في لبنان والمستمرة منذ أكثر من 81 عاما عن استقلاله على الانتداب الفرنسي، حيث لم يعرف لبنان عملية سلسلة لتسلم وتسليم السلطة بين رؤساء الجمهورية.

ويواجه الرئيس الجديد للبنان جوزيف عون تحديات عدة، أبرزها خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني.

كما أن الحدود الشرقية لا تقل سخونة عن الجنوبية، حيث فرضت السلطات السورية قيودا غير مسبوقة على دخول اللبنانيين إلى أراضيها.

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وأشار مصدر عسكري لبناني إلى أن الخطوة جاءت إثر مناوشات بين الجيش اللبناني ومسلحين سوريين، بينما رجح مسؤول أمني أن الخطوة جاءت وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

وكانت هذه الاشتباكات محور اتصال هاتفي بين قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ودعا خلالها الشرع ميقاتي لزيارة دمشق.