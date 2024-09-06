انتخابات تونس.. إخلاء الساحة للرئيس

تشهد تونس أزمة سياسية متصاعدة قبل شهر من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقد أثار قرار الهيئة العليا للانتخابات بتجاهل حكم قضائي يقضي بإعادة 3 مرشحين مستبعدين إلى السباق الانتخابي جدلا واسعا.

ومنذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن موعد الانتخابات في يوليو/تموز الماضي، عبرت أحزاب المعارضة الرئيسية عن مخاوفها من محاولات مستمرة لإقصاء المنافسين المحتملين للرئيس، وقد تعززت هذه المخاوف بعد صدور أحكام قضائية في أوائل أغسطس بسجن 4 مرشحين محتملين ومنعهم من الترشح مدى الحياة.

وتسلط هذه الحلقة من برنامج "بانوراما الجزيرة نت" الضوء على آخر المستجدات في ظل تعبير أحزاب المعارضة الرئيسية عن مخاوفها من محاولات مستمرة لإقصاء المنافسين المحتملين للرئيس.