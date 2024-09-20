"البيجر" وإسرائيل وحزب الله.. ماذا بعد؟

تغيرت المعادلة على الجبهة الشمالية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، عندما تعرض الحزب لهجوم غير مسبوق، وكان أبرز ما فيه الوسيلة المستخدمة بتفجير نوعين من أجهزة الاتصالات على مدار يومين متتاليين.

وعصر يوم 17 سبتمبر/أيلول الجاري، بدأت تتوالى تقارير عن إصابات في صفوف عناصر حزب الله، نتيجة انفجار أجهزة الاستدعاء المعروفة بـ"البيجر"، ثم وقعت موجة ثانية من التفجيرات خلال اليوم التالي، ولكنها كانت هذه المرة عبر أجهزة "ووكي توكي" اللاسلكية.

وتسلط هذه الحلقة من برنامج "بانوراما الجزيرة نت" الضوء على أسباب التفجيرات التي وقعت في مناطق مختلفة بلبنان، وأجهزة الاتصالات التي انفجرت والأهداف التي تستخدم لأجلها حاليا بعدما كانت للنداء والاستدعاء أواخر القرن الماضي، قبل أن يتقلص دورها كثيرا مع ظهور الهواتف الذكية.

كما تسلط الضوء على آراء محللين ومختصين في الشؤون السياسية والعسكرية والسيبرانية، والأهداف التي سعت إليها إسرائيل من تلك التفجيرات، واحتمال ذهاب الجبهة الشمالية نحو حرب واسعة.