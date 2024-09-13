ماهر الجازي.. من حيث لا تحتسب إسرائيل

تقترب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من إكمال عامها الأول تزامنا مع اشتعال الأوضاع وزيادة التوتر في الضفة الغربية المحتلة خاصة بعد العملية العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال في المناطق الشمالية منها.

وفي خضم هذا المشهد، جاءت الضربة لإسرائيل من الحدود مع الأردن، إذ أطلق سائق شاحنة أردني يدعى ماهر الجازي النار على إسرائيليين عند معبر اللنبي -المعروف فلسطينيا باسم الكرامة- ليقتل 3 منهم قبل أن يستشهد برصاص الاحتلال.

وتسلط هذه الحلقة من برنامج "بانوراما الجزيرة نت" الضوء على العملية ومنفذها، وردود الفعل التي أعقبتها من جانب كبار قادة إسرائيل، إضافة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية وعشيرة الحويطات التي ينتمي إليها الجازي.

كما تسلط الضوء على تفاعل منصات التواصل الاجتماعي بعد العملية، إلى جانب استحضار عمليات تاريخية مشابهة جرت منذ ستينيات القرن الماضي، مع استعراض آراء محللين سياسيين وعسكريين حول العملية ونوعيتها وتداعياتها على الأوضاع في المنطقة.