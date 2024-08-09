بنغلاديش.. هروب حسينة وتساؤلات عن الجيش والمستقبل

قفزت بنغلاديش إلى بؤرة الأحداث مع توالي الأخبار عن استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد من منصبها، ومغادرتها البلاد على متن مروحية عسكرية متوجهة إلى الهند.

وكانت حسينة -البالغة من العمر 77 عاما- قد حكمت بنغلاديش 15 عاما بقبضة حديدية، وجاء رحيلها تحت وطأة احتجاجات حاشدة استمرت أسابيع، وتوّجت بدخول آلاف المتظاهرين إلى مقر إقامتها الرئيسي، وحرق مقر حزبها.

بانوراما الجزيرة نت سلطت الضوء على انتفاضة الشارع البنغالي، وما رافق ذلك من تفاعلات سياسة، وطرحت تساؤلات عن المستقبل الذي ينتظر البلاد.