اغتيال هنية.. إسرائيل تشعل المنطقة

لم تكتف إسرائيل بعدوانها المستمر على غزة منذ نحو عشرة أشهر، بل إنها تريد إشعال المنطقة برمتها.

ففي يومين متتاليين، اغتالت القائد العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر (الحاج محسن) بالضاحية الجنوبية لبيروت، قبل أن تغتال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أثناء وجوده في طهران بعيد ساعات من حضوره مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

بانوراما الجزيرة نت سلطت الضوء على الاغتيالات الذي ارتكبتها إسرائيل في الآونة الأخيرة، واستقرأت الآراء بشأن آثار ذلك على المنطقة.