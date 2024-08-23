جدري القردة.. هل تعلمنا دروس كورونا؟

بينما يحاول العالم تنفس الصعداء بعد جائحة كورونا التي هزّت أركانه، يطل شبح جديد من قلب أفريقيا.

هناك في الكونغو الديمقراطية، يتسلل فيروس جدري القرود بهدوء من بين الغابات الكثيفة، ليتحول من مشكلة صحية محلية إلى تهديد عالمي، دفع منظمة الصحة العالمية لدق ناقوس الخطر، متصدرا عناوين الإعلامي الدولي.

هذا الفيروس الذي كان لسنوات عديدة مجرد قصة منسية في زوايا الأرض النائية، يجدد السؤال عما تعلمناه من دروس قاسية خلال أزمة كورونا.

جدري القردة وأعراضه ومخاطره والتعامل الدولي معه، في بؤرة الضوء في هذه الحلقة من بانوراما الجزيرة نت.