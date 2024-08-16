لماذا توغلت أوكرانيا في روسيا؟

في ظل خفوت زخم الاهتمام العالمي بالحرب الروسية الأوكرانية، وبعد أشهر من التراجع على الجبهة الشرقية، أطلق الجيش الأوكراني هجوما مباغتا على روسيا قبل أسبوع، سيطر خلاله على عشرات البلدات الروسية.

التوغل الأوكراني المفاجئ والمستمر، والذي يعدّ الأكبر على الأراضي الروسية منذ الحرب العالمية الثانية، أثار تساؤلات عدة حول أهدافه العسكرية والسياسية ومستقبله، فضلا عن أسباب التراجع الروسي، وتأثيرات كل ذلك على مستقبل الحرب المستمرة منذ نحو عامين ونصف.

وبعد نحو أسبوع من التوغل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قوات بلاده سيطرت على 74 بلدة في مقاطعة كورسك الروسية، وأنها تواصل تقدمها في المنطقة، مؤكدا أن "روسيا جلبت الحرب إلى أراضينا، ويجب أن تشعر بما فعلته".

في المقابل، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما سماها تصرفات القوات الأوكرانية بأنها "استفزاز واسع النطاق"، وقال فإن كييف "تطلق النار عشوائيا من مختلف أنواع الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ، على البنية التحتية المدنية والمباني السكنية وسيارات الإسعاف".

بانوراما الجزيرة نت سلطت الضوء على آخر مستجدات الحرب الروسية على أوكرانيا، وخصوصا التوغل الأوكراني في البلدات الروسية التي شهدت نزوح الآلاف من سكانها، والتداعيات المتوقعة لذلك على مسار الحرب.