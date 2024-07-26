الحوثيون وإسرائيل.. إلى أين يتجه التصعيد؟

بالتوازي مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كان الأسبوع الماضي ساخنا على جبهة البحر الأحمر أيضا، حيث فاجأت جماعة أنصار الله الحوثية إسرائيل بهجوم مباغت استهدف تل أبيب بطائرة مسيرة.

فقد استيقظت تل أبيب فجر الجمعة 19 يوليو/تموز الجاري على انفجار ضخم، قالت الحكومة إنه هجوم بطائرة مسيّرة أوقع قتيلا واحدا وعددا من الجرحى، في حين أكدت جماعة الحوثيين أنها استهدفت المدينة بعملية نوعية.

ردت إسرائيل على هذه الضربة بغارات جوية مساء السبت على ميناء الحديدة اليمني، استهدفت خزانات وقود ومحطة الكهرباء، وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 83 آخرين.

الهجوم الإسرائيلي لقي تنديدا من عدة دول عربية حذرت من تداعياته على الوضع في المنطقة، وهو نفس التحذير الذي صدر عن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ، بينما أكد محللون تحدثوا للجزيرة أن المواجهة بين الحوثيين وإسرائيل دخلت مرحلة جديدة، واعتبر خبراء إسرائيليون أن هذه التطورات تنذر بحرب متعددة الجبهات.

التصعيد في البحر الأحمر كان امتدادا لما يجري في غزة، من استمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل عليها منذ أكثر من 10 أشهر، وما رافقه أيضا من تصعيد في الضفة الغربية وجنوب لبنان.

بانوراما الجزيرة نت رصدت تداعيات هذه الأحداث، وما أثارته من تبادل للاتهامات على الساحة الإسرائيلية بشأن الفشل في صد الهجوم الحوثي، وما رافقتها من تحذيرات دولية تنبّه لخطورتها على المنطقة.