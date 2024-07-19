ترامب.. رصاصة قد تفتح طريق الرئاسة

تناولت الحلقة الجديدة من بانوراما الجزيرة نت محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي عقد في بنسلفانيا ضمن حملته الاستعدادية للانتخابات الرئاسية المقبلة.

تناولت الحلقة الجديدة من بانوراما الجزيرة نت محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي عقد في بنسلفانيا يوم السبت 13 يوليو/تموز الجاري.

وألقت الحلقة الضوء على تفاصيل ما حدث ثم انطلقت إلى تحليل تداعياته خصوصا على انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة المقررة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبعد يومين من تعرضه لإطلاق نار أصاب أذنه اليسرى، شارك ترامب في مؤتمر حزبه الجمهوري الذي أعلن بشكل رسمي ترشيح ترامب للرئاسة على أمل عودته إلى السلطة التي فقدها بعدما خسر الانتخابات السابقة عام 2020 أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

وأصبح مصير بايدن غامضا في ظل حديث متصاعد في حزبه الديمقراطي يطالب باختيار مرشح آخر لخوض السباق ضد ترامب، وهو الحديث الذي اندلعت شرارته بعد الأداء الضعيف لبايدن في المناظرة الرئاسية التي جمعته مع بايدن أواخر يونيو/حزيران الماضي.