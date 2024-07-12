زلزال سياسي في أوروبا.. اليسار يتقدم في بريطانيا وفرنسا

وُصفت النتائج التي تمخضت عنها الانتخابات التشريعية في بريطانيا وفرنسا الأسبوع الماضي، بأنها “زلزال سياسي” ضرب أوروبا وستمتد آثاره إلى خارجها.

فقد انتزع حزب العمال في بريطانيا أغلبية مجلس العموم من المحافظين، وأنهى حكمهم الذي استمر 14 عاما، بينما تصدّر تحالف اليسار الانتخابات التشريعية في فرنسا دون أن يحصل على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.

هذه النتائج ستترك آثارها على العديد من الملفات المهمة، خصوصا ملف اللاجئين، فقد كان القرار الأول لرئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، هو إلغاء خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا.

ومن القضايا التي يتوقع أن تتأثر بهذه النتائج أيضا: الاعتراف بدولة فلسطين، فقد أثار فوز اليسار الفرنسي قلق العديد المناصرين لإسرائيل، إلى حدّ دعوة عضو الكنيست أفيغدور ليبرلمان يهود فرنسا إلى الهجرة إلى إسرائيل، معتبرا أن فوز اليسار يمثل تصعيدا كبيرا في معاداتها.

بانوراما الجزيرة نت سلطت الضوء على هذه النتائج، وما أثارته من تفاعلات على الساحة السياسية.