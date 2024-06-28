5 انتخابات تخطف أنظار العالم

يشهد العالم ابتداء من اليوم الجمعة وعلى مدى 18 يوما، 5 انتخابات رئاسية وبرلمانية، تبدأ في إيران وتنتهي في رواندا مرورا بموريتانيا وفرنسا وبريطانيا.

فقد انطلقت في إيران اليوم الجمعة انتخابات رئاسية يتنافس فيها أربعة مرشحين على خلافة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي قضى في تحطم طائرته المروحية قبل نحو شهر؛ تليها غدا السبت انتخابات رئاسية في موريتانيا، يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الغزواني مع عدد من مرشحي المعارضة، ومن أبرزهم حمادي ولد سيدي المختار رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية.

وفي فرنسا، دعا الرئيس إيمانويل ماكرون لانتخابات مبكرة إثر خسارة ائتلافه في انتخابات الاتحاد الأوروبي، تنطلق جولتها الأولى يوم 30 يونيو/حزيران. وذلك قبل أن تبدأ الانتخابات في بريطانيا يوم 4 يوليو/تموز لاختيار 650 عضوا لمجلس العموم (البرلمان) يشغلون مقاعدهم ابتداء من التاسع من الشهر نفسه.

ثم تشهد رواندا في 15 يوليو/تموز انتخابات رئاسية وبرلمانية، تجرى على مدى ثلاثة أيام، يتنافس في رئاسياتها الرئيس الحالي بول كاغامي مع رئيس حزب الخضر الديمقراطي فرانك هابينيزا، والمرشح المستقل فيليب مبايمانا.

بانوراما الجزيرة نت سلطت الضوء على هذه الانتخابات وما أحاط بها من تفاعلات سياسية، وتحليلات لما ستسفر عنه من نتائج.