حزب الله وإسرائيل.. هل يخرج الوضع عن السيطرة؟

على وقع التصعيد الذي تشهده جبهة جنوب لبنان، تأتي الحلقة الجديدة من “بانوراما الجزيرة نت” لتستعرض تطورات هذا الأسبوع في تلك الجبهة بالتزامن مع استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة الفلسطيني.

ورغم أن الاشتباكات على هذه الجبهة متواصلة بشكل شبه يومي منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن الأيام الماضية شهدت لهجة جديدة في التصريحات وكذلك تطورات ميدانية زادت المخاوف من حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

بانوراما الجزيرة نت تستعرض هذه التطورات، وآخرها تصريحات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وكذلك تصريحات الجانب الإسرائيلي، فضلا عن قراءة تحليلية لما يجري، ومحاولة استقراء لما يمكن أن تتطور إليه الأوضاع.