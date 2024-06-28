بعد قصف المطبخ المركزي.. هل استيقظ الضمير العالمي؟

تتناول الحلقة الجديدة من “بانوراما الجزيرة نت” القصف الإسرائيلي الذي استهدف موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة، وراح ضحيته سبعة أشخاص، مما أدى إلى موجة إدانات عالمية.

الحلقة تعرض لأبرز ما نشرته الجزيرة نت بهذا الشأن، بداية من متابعة الحادث وتطوراته ومرورا بالتداعيات وردود الأفعال، ونهاية بتحليل ما جرى وما يتوقع من تداعيات في المستقبل.

وكان استهداف منظمة الإغاثة قد أثار ردود أفعال غاضبة من دول حليفة لإسرائيل، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، علما بأن الأخيرة ينتمي إليها ثلاثة من ضحايا القصف الإسرائيلي السبعة.

ورغم اعتراف إسرائيل بحدوث أخطاء وإعلانها معاقبة بعض الضباط، فإن منظمة المطبخ المركزي العالمي رأت أن ذلك لم يكن كافيا، وطالبت بتحقيق مستقل.

وفي التحليل، خلص مقال بالجزيرة نت إلى أن الموقف الأميركي الذي بدا غاضبا من إسرائيل، لا يعني أن هناك تغييرا جوهريا حدث في موقف واشنطن من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.