السودان.. الفاشر تشتعل والمأساة تتواصل

كانت الفاشر -هذا الأسبوع- بؤرة الصراع المستمر بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”.

وتبادل الطرفان الاتهامات كالعادة؛ حيث أشارت السلطة بأصابع الاتهام إلى الدعم السريع، بينما قال الأخير إن الدمار ناتج عن استهداف الطيران الحربي لأحياء ومناطق بالمدينة.

بدورها، حذرت مؤسسات دولية عديدة من خطورة الوضع، وناشدت منظمة العفو الدولية العالم سرعة التحرك لحماية المدنيين العالقين وسط العنف المتصاعد بمدينة الفاشر وأكدت ضرورة أن تتدخل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحماية المدنيين وضمان محاسبة الجناة.

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