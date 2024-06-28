الانتخابات البلدية التركية.. النتائج والدروس

ربما لم يكن حزب العدالة والتنمية واثقا من الفوز عندما خاض الانتخابات البلدية التركية الأخيرة، لكن المفاجئ حقا كان الفوز الكبير الذي حققه حزب الشعب الجمهوري المعارض في هذه الانتخابات التي جرت قبل أيام.

فقبل نحو عام من الآن، كان التحالف الذي يقوده العدالة والتنمية قد فاز بالانتخابات البرلمانية، كما فاز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية جديدة، لكن هذه المرة أدار الناخبون ظهورهم للحزب لتقتصر حصيلته على الفوز بـ24 بلدية فقط، مقابل 35 لحزب الشعب الجمهوري.

الانتخابات البلدية في تركيا شهدت أيضا صعودا ملفتا لحزب الرفاه الجديد، بزعامة فاتح أربكان، نجل الزعيم التاريخي نجم الدين أربكان.

الحلقة الجديدة من "بانوراما الجزيرة نت"، تتناول هذه الانتخابات وتبحث في النتائج وتحليلها.