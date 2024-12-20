شمال غزة.. جرائم ومقاومة ومفاوضات

منذ 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي صعّد الاحتلال الإسرائيلي جرائمه شمالي قطاع غزة، إذ استشهد أكثر من 3 آلاف فلسطيني في نحو شهرين ونصف.

وسلطت الحلقة الجديدة من برنامج "بانوراما الجزيرة نت" الضوء على الجرائم الإسرائيلية في شمال غزة، إذ يقوم الاحتلال بإزالة مدن كاملة من جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، في خطة يقول مراقبون إنها خبيثة لجعل غزة مكانا غير آمن وغير صالح للحياة، لإجبار الأهالي على المغادرة والهجرة طوعا.

وصعّد الاحتلال بشكل خاص هجماته على المستشفيات، ويقول مدير المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة بغزة الدكتور مروان الهمص إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس العربدة ضد كل مستشفيات غزة.

كما أجبر الاحتلال الدفاع المدني على مغادرة شمال غزة منذ أكثر من شهرين.

وفي مشهد مروع لجرائم الاحتلال بثت قناة الجزيرة لقطات تظهر كلابا ضالة تنهش جثامين شهداء في المناطق الشمالية لقطاع غزة.

ومن جهة أخرى، نشرت الجزيرة نت تقريرا عن استشهاد خالد نبهان المعروف بكلمته الشهيرة "روح الروح"، وكان نبهان قصة مليئة بالأحزان والأشواق دخلت كل بيت في العالم تقريبا.

ويأتي تصاعد جرائم الاحتلال في ظل ما أكدته صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جيش الاحتلال يطبق تدريجيا ما تعرف بـ"خطة الجنرالات" التي تهدف إلى تهجير أهالي قطاع غزة.

كما تحدثت إذاعة الاحتلال عن إطلاق "حركة نحالا" الاستيطانية حملة الاستيطان في غزة.

إعلان

وفي مقابل تصاعد جرائم الاحتلال واصلت المقاومة الفلسطينية بغزة عملياتها النوعية، وكبدت الاحتلال خسائر في الأرواح والمعدات.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن حماس نجحت في تجنيد آلاف المقاتلين الجدد بغزة.

وفي سياق متصل، تحدث مسؤولون إسرائيليون عن تحقيق تقدم غير مسبوق بشأن التوصل إلى اتفاق قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه.

وأكدت حركة حماس أن الاتفاق ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة.