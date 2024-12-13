حين خرجت سوريا من سجون الأسد

تناولت الحلقة الجديدة من برنامج “بانوراما الجزيرة نت” إسقاط المعارضة السورية نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد معلنةً انتصار الثورة التي اندلعت في مارس/آذار 2011 بعد أكثر من عقد من القتل والقمع والتعذيب.

وحطم السوريون صور وتماثيل الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد ونجله بشار في مختلف مدن الجمهورية، معلنين سقوط دكتاتورية سياسية قيّدت الحريات وخنقت الآمال وحطمت البلاد.

واحتفل السوريون صباح الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري انتصارا للأرواح التي عذبت والأحلام التي سلبت في سجون ومعتقلات نظام آل الأسد، بعدما عانوا من جروح غائرة حفرتها سنوات من القمع في نفوسهم.

وكشفت فيديوهات السجون -التي انتشرت كالنار في الهشيم- عن أماكن بدت وكأنها بوابات إلى الجحيم، إذ لم تكن مجرد أماكن احتجاز فحسب، بل كانت أدوات لكسر الروح والإرادة ورموزا لإرهاب دولة مثل سجون صيدنايا وتدمر وفرع فلسطين وغيرها.

واستعرضت الحلقة جانبا من آراء وتحليلات صحفيين وكتاب مختصين وخبراء بشأن معاناة المعتقلين في سجون آل الأسد، وملف المفقودين الذين لا يزال مصيرهم مجهولا.