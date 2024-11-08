ريمونتادا ترامب.. أي مصير للعرب؟

تناولت الحلقة الجديدة من برنامج “بانوراما الجزيرة نت” الفوز الكبير الذي حققه المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية ليعود مجددا إلى البيت الأبيض بعد غياب 4 سنوات.

ووصفت كبرى وسائل الإعلام العالمية فوز ترامب بـ"العودة الأسطورية" و"أعظم عودة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث".

في المقابل، تعددت أسباب هزيمة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، من بينها خسارة ولاية ميشيغان المتأرجحة، حيث انقسم الصوت العربي والمسلم بين ترامب والامتناع عن التصويت.

وتتوافق عودة دونالد ترامب، سيد البيت الأبيض الجديد، مع ظهوره المفاجئ في المشهد السياسي الأميركي وفوزه بانتخابات الرئاسة عام 2016 على حساب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وتساءلت حلقة "بانوراما الجزيرة نت" عن مستقبل ملفات عربية ساخنة في ظل الحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة ولبنان، إضافة إلى مستقبل العلاقات الأميركية الإيرانية.

ويتوقع محللون، وفق الحلقة، أن تكون الفترة الانتقالية للرئاسة الأميركية "الأكثر صعوبة في مسار الحرب بين حزب الله وإسرائيل"، إذ قد يعمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى "تصعيد عسكري وارتكاب مزيد من المجازر لتحسين شروط التفاوض".

واستعرضت الحلقة جملة من السيناريوهات قد يتخذها الرئيس الأميركي المنتخب لإنهاء الحروب في المنطقة، وآراء كتاب مختصين في إمكانية حدوثها.