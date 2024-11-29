اتفاق لبنان.. من المنتصر؟

تناولت الحلقة الجديدة من برنامج “بانوراما الجزيرة نت” اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، والأسئلة التي طُرحت بشأن حسابات الربح والخسارة، ومدى صمود الاتفاق.

وجاء الاتفاق بوساطة أميركية وينص على مدة 60 يوما لإنهاء الأعمال القتالية، في حين كشفت قناة إسرائيلية عن بنود سرية في الوثيقة الأميركية تتضمن بندا يقر تعاونا أميركيا إسرائيليا بشأن إيران.

في المقابل، ترى مصادر قريبة من حزب الله -وفق الحلقة- أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نزل عن الشجرة بتخفيض سقف أهدافه التي رفعها مثل إعادة ترتيب الشرق الأوسط والقضاء على حزب الله وتغيير الواقع السياسي في لبنان.

وانتقد أغلب كتاب الصحف الإسرائيلية غياب ما سموها "الإرادة السياسية" لدى حكومة نتنياهو في تحقيق وقف مماثل لإطلاق النار في قطاع غزة.

في سياق ذي صلة، كشفت صحف إسرائيلية عن تآكل مخزونات جيش الاحتلال الإسرائيلي من الطائرات المقاتلة والدبابات الحديثة وناقلات الجند بسبب الحرب في غزة ولبنان.