الانتخابات الأميركية.. ترقب وإثارة وخوف

خصصت الحلقة الجديدة من برنامج “بانوراما الجزيرة نت” الحديث عن الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة إقامتها في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بين الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وتتمتع رئاسيات أميركا هذه المرة بالكثير من عوامل التشويق المضاعف والإثارة المتكاملة، في ظل طموح هاريس لأن تصبح أول امرأة تتولى مقاليد الحكم، في حين يُمني ترامب النفس بأن يصبح ثالث رئيس أميركي يتمكن من العودة إلى السلطة بعد أن فقدها.

وتطرقت الحلقة إلى تغطية الجزيرة نت لأبرز جوانب الانتخابات، وكان في مقدمتها استطلاعات الرأي، في ظل السباق الانتخابي المحتدم والاستقطاب الحاد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وركزت التغطية -أيضا- على الولايات المتأرجحة (أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا وويسكونسن)، وهي تلك التي لا يمكن اعتبارها محسومة لأي من الطرفين المتنافسين.

وتناولت الحلقة موقف الناخبين العرب ودرجة تأثيرهم في الانتخابات خاصة مع موقف إدارة الرئيس الحالي جو بايدن من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكذلك تناولت موقف إسرائيل وسط توقعات بأن ترامب قد يكون الفائز المفضل من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشارت "بانوراما الجزيرة نت" أيضا إلى المخاوف من احتمال تكرار العنف المرتبط بالانتخابات، كما حدث بعد هزيمة ترامب أمام بايدن في انتخابات 2020، حيث رفض ترامب الاعتراف بالخسارة، مما تسبب في اقتحام مؤيديه لمبنى الكونغرس (الكابيتول).