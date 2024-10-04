عام على "طوفان الأقصى"

لن ينسى الإسرائيليون أبدا يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فهو يوم “طوفان الأقصى” الذي يمكن وصفه ببساطة بأنه أكبر هجوم تشنه المقاومة الفلسطينية على إسرائيل منذ بدء احتلالها لفلسطين عام 1948.

فقد نجحت كتائب القسام -الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في مباغتة إسرائيل برا وبحرا وجوا، وتسلل مقاوموها إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة، مما أدى إلى مقتل مئات الإسرائيليين بين جنود ومستوطنين، وأسر وفقدان أكثر من 200 آخرين.

وردت إسرائيل بحرب مدمرة ما زالت متواصلة حتى الآن، خلفت أكثر من 41 ألف شهيد خلال عام، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال، فضلا عما يقرب من 100 ألف مصاب، وآلاف المفقودين، ومئات الآلاف من النازحين.

بالتزامن مع الذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى"، تقدم الجزيرة نت لقارئها تغطية خاصة على مدى عدة أيام تحت عنوان "غزة في عام"، ترصد أبرز ما جرى من أحداث وتداعيات.

كما تسلط التغطية الضوء على الملف الإنساني بغزة، والتداعيات الاقتصادية لعملية "طوفان الأقصى" على إسرائيل، والدعم الدولي لإسرائيل الذي قابله حالات فريدة وغير مسبوقة للحراك الدولي المتضامن مع فلسطين المحتلة.