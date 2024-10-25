أي مصير للدعم السريع بعد انشقاق كيكل عنه؟

تسلط الحلقة الجديدة من برنامج “بانوراما الجزيرة نت” الضوء على تطورات المشهد السوداني بعد انشقاق أحد كبار القادة بالدعم السريع وعودته إلى صفوف الجيش السوداني وتداعيات الخطوة على المستجدات الميدانية.

وانضم اللواء محمد أحمد كيكل الشهير بـ"أبو عاقلة" إلى الجيش السوداني بولاية الجزيرة، بعدما سبق أن أعلن في أغسطس/آب الماضي الانشقاق عن الجيش والانضمام لقوات الدعم السريع.

وأفردت الحلقة الجديدة مساحة واسعة لرصد ردود الفعل على انشقاق كيكل، إذ اعتبر الجيش السوداني الخطوة شجاعة، واعدا بالعفو عن كل متمرد يقرر ترك القتال مع الدعم السريع والانضمام إلى الجيش.

وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من انتقال الجيش من الدفاع إلى الهجوم عقب خسائر متتالية جعلت الدعم السريع يسيطر على نحو نصف مساحة البلاد خلال 17 شهرا من الحرب.

كما أنها جاءت بعد تصريحات لافتة لقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) قال فيها إن الطيران المصري يشارك إلى جانب الجيش السوداني ضد قواته، وهو ما نفته الخارجية المصرية.

وتطرقت الحلقة إلى تفاصيل انشقاق كيكل ومحاولة الكشف عن مزيد من خبايا الخطوة، وما قاله صحفيون وأكاديميون سودانيون عن الخطوة وتبعاتها على المشهد، إلى جانب البحث عن مفاتيح لحل الأزمة.