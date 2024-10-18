سوريا ثم تركيا.. أين يتوقف جنون نتنياهو؟

تتجه الأنظار إلى منطقة الجولان السوري المحتل في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وحديث عن خطط إسرائيلية لإقامة منطقة عازلة جديدة على الحدود السورية.

ويعتقد مراقبون أن تحركات الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو قد تعيد خريطة النزاعات في المنطقة، وقد تشعل فتيل مواجهة جديدة تمتد شمالا نحو تركيا.

وتوغلت قوة إسرائيلية، قبل أيام، داخل الأراضي السورية في ريف القنيطرة الجنوبي، وجرفت أراضي زراعية على امتداد 500 متر وبعرض ألف متر، ثم قامت بضمها عبر وضع سلك شائك.

وتسلط الحلقة الجديدة من "بانوراما الجزيرة نت" الضوء على مشروع بدأت إسرائيل العمل عليه منذ عامين، في منطقة تابعة لسوريا، لكنها منزوعة السلاح، وتشرف عليها الأمم المتحدة.

وترصد الحلقة تفاعل منصات التواصل حول التوغل الإسرائيلي بالجولان السوري المحتل، وتساؤلات عن سر صمت النظام السوري وعدم رده على ذلك، إضافة إلى تساؤلات عن الدور الروسي في ظل التغيرات الدراماتيكية المتسارعة.

كما تعرض الحلقة آراء خبراء ومختصين بشأن المخاوف التركية من توسيع إسرائيل نطاق عدوانها من غزة إلى لبنان، واحتمال أن تنتقل المواجهات إلى الأراضي السورية، وإنعاش آمال التنظيمات الكردية المسلحة في تأسيس كيان مستقل بشمال سوريا.