المنشآت النووية في سيناريوهات المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

شنت إيران هجوما بالصواريخ الباليستية على إسرائيل في مساء الثلاثاء الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2024 استخدمت فيه نحو 200 صاروخ.

وقالت طهران إن الهجوم جاء ردا على اغتيال إسرائيل لكل من رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

بدورها، بدأت إسرائيل تتحدث عن الرد الذي وصفته بأنه سيكون قويا وأنه يجري التنسيق بشأنه مع الولايات المتحدة، ليبرز السؤال الكبير: "هل يمكن أن تسعى إسرائيل لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية؟".

وأشار تقرير نشرته الجزيرة نت إلى تفاوت التقديرات بين أن يذهب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعيدا في رده على إيران، وتقديرات أخرى بضربة محسوبة تزيح عبء التعرض لرد إيراني آخر.

وكما استعرضت الحلقة آراء خبراء عسكريين أميركيين أكدوا أن "إسرائيل لا يمكنها تدمير منشآت إيران النووية من دون مساندة واشنطن".

واستعرض تقرير مطوّل لصفحة أبعاد القدرات العسكرية الإيرانية خصوصا الصاروخية، وخلص إلى أنها تعطي إيران فرصة رد يحفظ ماء وجهها.

وتساءل تقرير آخر عما إذا كانت إيران قد اقتربت فعلا من صنع قنبلة نووية، مشيرا إلى أن الحديث عن ذلك تصاعد كثيرا في الشارع الإيراني.