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25:01
من برنامج:
خارج النص
محمود درويش.. لاعب النَرد الذي كتب قصيدة لا تنتهي
سلطت حلقة (2021/8/8) من برنامج “خارج النص” الضوء على تجربة محمود درويش في الشعر العربي، وهو شاعر نحت حروفه فشعّت مقاومة وفلسفة وجدلا، كما أنه أحد أهم شعراء العصر الحديث على مستوى العالم.
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8/8/2021
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