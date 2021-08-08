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من برنامج: خارج النص محمود درويش.. لاعب النَرد الذي كتب قصيدة لا تنتهي

سلطت حلقة (2021/8/8) من برنامج “خارج النص” الضوء على تجربة محمود درويش في الشعر العربي، وهو شاعر نحت حروفه فشعّت مقاومة وفلسفة وجدلا، كما أنه أحد أهم شعراء العصر الحديث على مستوى العالم.

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