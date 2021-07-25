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24:50
من برنامج:
خارج النص
"شيء من الخوف".. كيف جسد فيلم عُرض قبل 50 عاما واقع الدكتاتوريات العربية؟
سلطت حلقة “خارج النص” (2021/7/25) الضوء على الفيلم المصري “شيء من الخوف” الذي يرى نقاد أنه يحمل إسقاطات على الواقع العربي الحالي، ويعبّر عن حالة الأنظمة الشمولية في المنطقة.
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25/7/2021
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آخر تحديث: 25/7/2021
10:24 PM (مكة المكرمة)
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