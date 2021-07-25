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من برنامج: خارج النص

"شيء من الخوف".. كيف جسد فيلم عُرض قبل 50 عاما واقع الدكتاتوريات العربية؟

سلطت حلقة “خارج النص” (2021/7/25) الضوء على الفيلم المصري “شيء من الخوف” الذي يرى نقاد أنه يحمل إسقاطات على الواقع العربي الحالي، ويعبّر عن حالة الأنظمة الشمولية في المنطقة.
25/7/2021-|آخر تحديث: 25/7/202110:24 PM (مكة المكرمة)
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24:53
(الجزيرة)

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22:55
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24:09
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