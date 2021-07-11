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من برنامج: خارج النص

نقد المواقف وشكل القصيدة.. ما الذي ميّز أشعار مهدي الجواهري؟

سلط برنامج “خارج النص” (2021/7/11) الضوء على أشعار العراقي مهدي الجواهري الذي يُعد من أبرز الشعراء العرب في العصر الحديث.
11/7/2021
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22:55
(الجزيرة)

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24:09
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