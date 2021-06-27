البث الحي
24:53

من برنامج: خارج النص

قطيعة مع التراث وخلع العداوة مع الغرب.. هل ينجح فكر العروي في خلق نهضة عربية؟

خاض المفكرون والفلاسفة معارك كثيرة ما بين الحداثة والتراث، حيث كان التراث العربي والإسلامي من أهم القضايا التي اعتادوا نقاشها.
27/6/2021
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على منوال رباعيات الخيام.. كيف انتقد جاهين كرسي السلطة المصري؟

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خيال أم واقع.. كيف تتعامل الحركات الإسلامية مع السياسة؟

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(الجزيرة)

توفيق زياد "قنديل الناصرة".. ما الذي قام به من أجل نصرة الشعب الفلسطيني؟

22:55
(الجزيرة)

عندما كنا عربا.. كيف كانت حال العرب في الأندلس قديما؟

24:09
(الجزيرة)

على منوال رباعيات الخيام.. كيف انتقد جاهين كرسي السلطة المصري؟

24:16
(الجزيرة)

خيال أم واقع.. كيف تتعامل الحركات الإسلامية مع السياسة؟

24:45
شاهد المزيد
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