24:53

من برنامج: خارج النص قطيعة مع التراث وخلع العداوة مع الغرب.. هل ينجح فكر العروي في خلق نهضة عربية؟

خاض المفكرون والفلاسفة معارك كثيرة ما بين الحداثة والتراث، حيث كان التراث العربي والإسلامي من أهم القضايا التي اعتادوا نقاشها.

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