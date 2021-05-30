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من برنامج: خارج النص

توفيق زياد "قنديل الناصرة".. ما الذي قام به من أجل نصرة الشعب الفلسطيني؟

ورّثت مدينة الناصرة الشاعر والكاتب الفلسطيني توفيق زياد الصلاةَ والشجاعة، فكان حارس تراثها وقنديل ذاكرتها. فما الذي قام به من أجل نصرة الشعب الفلسطيني؟
30/5/2021
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24:16
(الجزيرة)

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24:45
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الدين أم التاريخ.. ما سبب شقاء العرب بنظر سمير قصير؟

25:04
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