البث الحي
24:09

من برنامج: خارج النص

عندما كنا عربا.. كيف كانت حال العرب في الأندلس قديما؟

يمتلك المؤرخ الإسباني إيميلو غونزاليس فيرين خبرة واسعة وعميقة بالمجتمع العربي الحديث الذي عايشه عندما عمل أستاذا زائرا في جامعات القاهرة وعمان ودمشق.
2/5/2021
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خارج النص
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على منوال رباعيات الخيام.. كيف انتقد جاهين كرسي السلطة المصري؟

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خيال أم واقع.. كيف تتعامل الحركات الإسلامية مع السياسة؟

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الدين أم التاريخ.. ما سبب شقاء العرب بنظر سمير قصير؟

25:04
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فيلم "البداية".. كيف تصنع الدكتاتورية بأدوات الديمقراطية

24:54
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على منوال رباعيات الخيام.. كيف انتقد جاهين كرسي السلطة المصري؟

24:16
(الجزيرة)

خيال أم واقع.. كيف تتعامل الحركات الإسلامية مع السياسة؟

24:45
(الجزيرة)

الدين أم التاريخ.. ما سبب شقاء العرب بنظر سمير قصير؟

25:04
(الجزيرة)

فيلم "البداية".. كيف تصنع الدكتاتورية بأدوات الديمقراطية

24:54
شاهد المزيد
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