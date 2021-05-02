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24:09
من برنامج:
خارج النص
عندما كنا عربا.. كيف كانت حال العرب في الأندلس قديما؟
يمتلك المؤرخ الإسباني إيميلو غونزاليس فيرين خبرة واسعة وعميقة بالمجتمع العربي الحديث الذي عايشه عندما عمل أستاذا زائرا في جامعات القاهرة وعمان ودمشق.
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2/5/2021
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