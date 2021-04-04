24:45

من برنامج: خارج النص خيال أم واقع.. كيف تتعامل الحركات الإسلامية مع السياسة؟

ناقشت حلقة (2021/4/4) من برنامج “خارج النص” كتاب الخيال السياسي للإسلاميين: ما قبل الدولة وما بعدها” للكاتبة المصرية وأستاذة العلوم السياسية، هبة رؤوف عزت، والذي جمعت فيه عددا من أبحاثها.

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