البث الحي
24:16

من برنامج: خارج النص

على منوال رباعيات الخيام.. كيف انتقد جاهين كرسي السلطة المصري؟

على منوال رباعيات الخيام، بدأ الشاعر المصري صلاح جاهين كتابة رباعياته الشعرية التي نشرتها مجلة صباح الخير بشكل أسبوعي.
18/4/2021
المزيد من حلقات برنامج:
خارج النص
(الجزيرة)

خيال أم واقع.. كيف تتعامل الحركات الإسلامية مع السياسة؟

24:45
(الجزيرة)

الدين أم التاريخ.. ما سبب شقاء العرب بنظر سمير قصير؟

25:04
(الجزيرة)

فيلم "البداية".. كيف تصنع الدكتاتورية بأدوات الديمقراطية

24:54
(الجزيرة)

"زفرات" المعتقلين في سجن "جو" البحريني.. تعذيب ممنهج أم حالات فردية؟

21:13
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
خارج النص
(الجزيرة)

خيال أم واقع.. كيف تتعامل الحركات الإسلامية مع السياسة؟

24:45
(الجزيرة)

الدين أم التاريخ.. ما سبب شقاء العرب بنظر سمير قصير؟

25:04
(الجزيرة)

فيلم "البداية".. كيف تصنع الدكتاتورية بأدوات الديمقراطية

24:54
(الجزيرة)

"زفرات" المعتقلين في سجن "جو" البحريني.. تعذيب ممنهج أم حالات فردية؟

21:13
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

بعد الرواية التي قدمها بشأن اعتصام رابعة.. "الاختيار 2" يثير غضب الشارع المصري

(الجزيرة)

لماذا تسعى طهران والرياض للتقارب الآن.. ما علاقة بايدن وأي دور لإسرائيل؟

(الجزيرة)

ما وراء الخبر- أنباء عن مباحثات إيرانية سعودية.. ماذا سيبحثان ولماذا الآن؟

(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/18)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

12 ناديا أوروبيا كبيرا يتزعمهم ريال مدريد يعلنون إطلاق دوري السوبر الانفصالي والفيفا يرفض

فلورنتينو بيريز يقود البطولة الجديدة (رويترز)

لماذا حاولت واشنطن رشوة طياري المقاتلات الروسية ميغ-15؟

عدد من طائرات ميغ-15 في إحدى حظائر الطائرات بألبانيا (رويترز)

مايكل فاراداي.. الرجل الذي عَرِف العلم بالله!

ثالث حادث قطار في مصر بأقل من شهر.. فاجعة جديدة ورئيس هيئة سكك الحديد يقدم استقالته