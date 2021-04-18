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من برنامج: خارج النص على منوال رباعيات الخيام.. كيف انتقد جاهين كرسي السلطة المصري؟

على منوال رباعيات الخيام، بدأ الشاعر المصري صلاح جاهين كتابة رباعياته الشعرية التي نشرتها مجلة صباح الخير بشكل أسبوعي.

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