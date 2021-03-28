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25:04
من برنامج:
خارج النص
الدين أم التاريخ.. ما سبب شقاء العرب بنظر سمير قصير؟
سلطت حلقة (2021/3/28) من برنامج خارج النص الضوء على كتاب “تأملات في شقاء العرب” للصحفي اللبناني الراحل سمير قصير والذي تحدث فيه عن شقاء العرب ومحنتهم، محاولا وصف الداء الذي حل بالعرب وشوه حاضرهم.
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28/3/2021
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