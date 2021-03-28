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من برنامج: خارج النص

الدين أم التاريخ.. ما سبب شقاء العرب بنظر سمير قصير؟

سلطت حلقة (2021/3/28) من برنامج خارج النص الضوء على كتاب “تأملات في شقاء العرب” للصحفي اللبناني الراحل سمير قصير والذي تحدث فيه عن شقاء العرب ومحنتهم، محاولا وصف الداء الذي حل بالعرب وشوه حاضرهم.
28/3/2021
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