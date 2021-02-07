23:37

من برنامج: خارج النص خليل حاوي.. أدب الهزائم

كان اجتياح الدبابات الإسرائيلية العاصمة اللبنانية بيروت في التاسع من يونيو/حزيران 1982 سببا في إنهاء صمت الشاعر اللبناني خليل حاوي، إثر توالي الهزائم والنكبات التي لحقت بالشعوب العربية.

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