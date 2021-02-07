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23:37
من برنامج:
خارج النص
خليل حاوي.. أدب الهزائم
كان اجتياح الدبابات الإسرائيلية العاصمة اللبنانية بيروت في التاسع من يونيو/حزيران 1982 سببا في إنهاء صمت الشاعر اللبناني خليل حاوي، إثر توالي الهزائم والنكبات التي لحقت بالشعوب العربية.
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7/2/2021
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