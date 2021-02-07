البث الحي
23:37

من برنامج: خارج النص

خليل حاوي.. أدب الهزائم

كان اجتياح الدبابات الإسرائيلية العاصمة اللبنانية بيروت في التاسع من يونيو/حزيران 1982 سببا في إنهاء صمت الشاعر اللبناني خليل حاوي، إثر توالي الهزائم والنكبات التي لحقت بالشعوب العربية.
7/2/2021
المزيد من حلقات برنامج:
خارج النص
(الجزيرة)

بعد الموقعة.. هل برّأ يسري نصر الله من اقتحموا الميدان ودان الثوار؟

24:09
(الجزيرة)

كيف أثّر إعدام سقراط في بناء نظام حكم جمهورية أفلاطون؟

24:16
(الجزيرة)

معين بسيسو.. شاعر القضية والإنسان

23:28
(الجزيرة)

الدولة المستحيلة.. لماذا يرى وائل حلاق أن الدولة الإسلامية مستحيلة؟

24:34
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
خارج النص
(الجزيرة)

بعد الموقعة.. هل برّأ يسري نصر الله من اقتحموا الميدان ودان الثوار؟

24:09
(الجزيرة)

كيف أثّر إعدام سقراط في بناء نظام حكم جمهورية أفلاطون؟

24:16
(الجزيرة)

معين بسيسو.. شاعر القضية والإنسان

23:28
(الجزيرة)

الدولة المستحيلة.. لماذا يرى وائل حلاق أن الدولة الإسلامية مستحيلة؟

24:34
شاهد المزيد
المزيد من وثائقية

خارج النص- خليل حاوي.. أدب الهزائم

(الجزيرة)

المشاء- مترجمون.. إبراهيم أبو هشهش، كلاوديا أوت

(الجزيرة)

"هي لا تعرفنا، لكننا نعرف أنفسنا".. قصة مثل في الكرم

(الجزيرة)

خارج النص-فيلم بعد الموقعة

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

قتلوا مارادونا.. تسجيلات جديدة لطبيبه يتحدث عن وفاته خلال شهر وتشريح جثته

مارادونا عانى من مشاكل صحية عديدة قبل وفاته (غيتي)

يوم لا ينساه العراقيون.. كيف أعدم عبد الكريم قاسم؟ ولماذا؟

قاسم أطاح بالنظام الملكي عام 1958 وتولى رئاسة الوزراء حتى 1963 (غيتي)

خبراء الشاي يحذرون من تحضير الشاي بطريقة خاطئة ويقدمون 4 نصائح

لا تتحقق الفائدة من الشاي بعدد الأكواب التي نشربها ولكن بجودة التحضير (بيكسلز)

أردوغان يؤكد للمنفي استعداد تركيا لدعم ليبيا عسكريا واقتصاديا وماكرون يدعوه لزيارة باريس