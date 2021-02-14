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من برنامج: خارج النص

"الشتا اللي فات".. لماذا حاربه العسكر في مصر؟

رغم الجوائز الكثيرة التي حصدها فيلم “الشتا اللي فات” من مهرجانات عالمية، وعدم النجاح داخل دور العرض المصرية، فإنه أثار جدلا كبيرا بين النقاد بشأن مدى نجاحه في تجسيد ثورة يناير.
14/2/2021
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