24:09

من برنامج: خارج النص بعد الموقعة.. هل برّأ يسري نصر الله من اقتحموا الميدان ودان الثوار؟

كان اقتحام مجموعات من الجمال والبغال والحمير ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة في 2 فبراير/شباط 2011، دافعا للمخرج المصري يسري نصر الله لتقديم فيلمه السينمائي “بعد الموقعة”.

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