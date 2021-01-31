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24:09
من برنامج:
خارج النص
بعد الموقعة.. هل برّأ يسري نصر الله من اقتحموا الميدان ودان الثوار؟
كان اقتحام مجموعات من الجمال والبغال والحمير ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة في 2 فبراير/شباط 2011، دافعا للمخرج المصري يسري نصر الله لتقديم فيلمه السينمائي “بعد الموقعة”.
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31/1/2021
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