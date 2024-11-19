الحرب الحالية.. هل ستكون آخر جولات المقاومة أم بداية التحرير؟

تناولت حلقة برنامج “الاتجاه المعاكس” (2024/11/19) مستقبل حركات المقاومة في المنطقة العربية بعد المواجهة الأخيرة المستمرة مع الاحتلال الإسرائيلي، إذ انقسم ضيفا الحلقة حول جدواها وإمكانية استمرارها.



وتساءل مقدم البرنامج فيصل القاسم عمّا إذا كان الواقع يفضي إلى احتمال زوال تلك الحركات في ظل ما تعرضت له من ضربات قوية، وخذلان واسع من مختلف الأطراف، أم أن ارتباطها بوجود الاحتلال والظلم والطغيان متلازم؛ ما يجعل استمرارها حتميا وضروريا.

لكنه في المقابل، أشار إلى حديث البعض عن وجود شبه إجماع دولي وربما إقليمي على التخلص من هذه الحركات، وفقدها حواضنها الشعبية في فلسطين ولبنان واليمن، في ظل اتهامات يوجهها البعض لها بالتسبب "بخراب البلاد وهلاك العباد"، وتساؤلهم عما حققته تلك الحركات للشعوب على مدى عقود.

الإعلامي رامي نعيم لم يخف أماله بأن تكون هذه الجولة الأخيرة لحركات المقاومة في المنطقة، معتبرا أن الشعوب العربية لم تعد قادرة على تحمل ما سماه "الدمار والانتحار الجماعي" الذي تسببت به تلك الحركات.

وذهب نعيم للتأكيد -من وجهة نظره- على أن المجتمعات العربية باتت تبحث عن شكل مختلف للمقاومة، مشددا على أن العلاقة مع إسرائيل اليوم تختلف جذريا عما كانت عليه قبل اتفاقيات التطبيع العربية معها، متهما حركات المقاومة بأنها "لم تقدم للشعوب سوى الموت والبؤس والجهل".

خيار آخر للمقاومة

ويرى أن الأجيال الصاعدة باتت تنظر إلى الدول الإسلامية المتطورة التي نجحت في بناء مجتمعات مزدهرة كخيار حقيقي للمقاومة، بدلا من الحركات التي استُنزفت شرعيتها بفعل ارتباطها بمشاريع سياسية وأيديولوجية، لا سيما المشروع الإيراني، على حد تعبيره.

وقال نعيم إن تلك الحركات فشلت في حماية شعوبها وأراضيها، وذهب للقول إلى أن المقاومة تحولت إلى أداة تخدم أجندات إقليمية بدلا من القضية الفلسطينية، محملا إياها مسؤولة قتل الأطفال وتدمير المجتمعات تحت ذريعة المقاومة.

كما ذهب لتحميل المقاومة مسؤولية تدمير غزة وتحويلها إلى "مدينة أشباح"، متسائلا كيف يمكن أن تبرر هذه الحركات أفعالها بينما تستمر إسرائيل في تحقيق مكاسب على الأرض.

وشدد على أن مشروع المقاومة الحالي بني على شعارات دينية وسياسية "ممجوجة"، داعيا إلى اعتماد إستراتيجية واقعية لتحرير فلسطين تقوم على بناء القوة الفعلية والابتعاد عن المشاريع الأيديولوجية.

النهاية عند التحرير

في المقابل، اعتبر الخبير في شؤون حركات المقاومة الدكتور حذيفة عبد الله عزام أن الجولة الأخيرة لحركات المقاومة ستكون فقط حين يتحقق التحرير الكامل للأرض الفلسطينية، مشيرا إلى أن المقاومة هي رد فعل طبيعي على الاحتلال.

وأوضح أن فلسطين تخضع للاحتلال منذ عام 1917، وأن نشوء حركات المقاومة كان نتيجة مباشرة وطبيعية لهذا الاحتلال، متسائلا عما قامت به الدول المتطورة التي يدعو البعض للاقتداء بها لتحرير فلسطين، رغم مرور" أكثر من 108 سنوات على الاحتلال".

وقال إنه إذا كانت هذه الدول قادرة على تحرير فلسطين، فإن المقاومة ستتوقف من تلقاء نفسها، لكن غياب الدور الفاعل للجيوش والدول العربية جعل المقاومة العفوية ضرورة لا مفر منها.

وأكد عزام أن مقاومة الاحتلال تمثل "جهاد دفع"، وهو مبدأ لا خلاف عليه في الأديان والأعراف والقوانين الدولية وحتى في القيم الإنسانية، مضيفا: "إذا دخل أحد بيتي فمن الطبيعي أن أقوم بدفعه، وهذا أمر يتفق عليه الجميع".

أين الجيوش العربية؟

وأوضح عزام أن حركات المقاومة في المنطقة هي نتاج طبيعي لحالة الظلم والاستعمار الذي تعرضت له الدول العربية، مشيرا إلى أن الاحتلال البريطاني كان مقدمة لإنشاء دولة الاحتلال والسيطرة على فلسطين وأراضٍ عربية أخرى.

وتساءل: "أين كانت الجيوش العربية طوال هذه العقود؟ الشعوب لم تجد أمامها سوى خيار المقاومة".

وأضاف أن الجولة الحالية من المواجهة تمثل بداية الملحمة الأخيرة التي قد تطول لكنها ستنتهي بتحرير الأراضي العربية، واستند في ذلك إلى نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية.

ولا يجد عزام مانعا في مشاركة ضيف الحلقة الآخر، في تمني أن تكون هذه الجولة هي الأخيرة للمقاومة، لكن بشرط أن تنتهي بتحرير كامل أرض فلسطين، مؤكدا أن غزة حين تحررت سابقا، كان ذلك بفضل التضحيات والدماء وليس بشيء آخر.