من برنامج: الاتجاه المعاكس الاتجاه المعاكس (2023/3/7)

ناقشت حلقة “الاتجاه المعاكس” لهذا اليوم تداعيات وظروف انسحاب فرنسا من مستعمراتها في القارة الأفريقية، وما إذا كان ذلك الانسحاب طوعيا أو أنها مجبرة عليه نزولا عند رغبة القارة