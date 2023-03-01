من برنامج: الاتجاه المعاكس الاتجاه المعاكس 2023/2/28

تساءل برنامج “الاتجاه المعاكس” بتاريخ 2023/2/28 عن هوية الطرف الرابح في الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا منذ نحو عام، ورصد ضيفا البرنامج المكاسب والخسائر الاقتصادية والعسكرية والسياسية لطرفي الحرب.