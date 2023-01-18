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من برنامج: الاتجاه المعاكس الاتجاه المعاكس – أسباب انهيار العملات العربية

تساءل برنامج “الاتجاه المعاكس” (2023/1/17) عن أسباب تدهور العملات المحلية في البلدان العربية، إذ رأى البعض أن أغلب الدول العربية تحكمها أنظمة استبدادية متفردة في الحكم.