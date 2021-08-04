search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تبديل القائمة
منتدى قطر الاقتصادي
ثقافة
رياضة
تبديل القائمة
أوليمبياد طوكيو 2020
يورو 2020
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
47:08
من برنامج:
الاتجاه المعاكس
حقيقة أو نظرية مؤامرة.. هل أميركا مسؤولة عما أصاب العالم العربي؟
قال السياسي والباحث الأكاديمي جيان عمر إن الدول التي لا تريد الاعتراف بأخطائها وتصويبها تحاول تعليقها على الآخرين؛ فأميركا لاعب دولي مثل دول الاتحاد الأوروبي التي تقود العالم تكنولوجيا واقتصاديا.
اقرأ المزيد
3/8/2021
-
|
آخر تحديث: 4/8/2021
01:20 AM (مكة المكرمة)
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
الاتجاه المعاكس
الانتخابات في الدول العربية.. ديمقراطية أم مسرحية؟
play
48:20
بايدن يبشر بمستقبل جديد لحقوق الإنسان في العالم.. هل يفلح في ذلك؟
play
46:03
بالفعل الداخلي أم التدخل الخارجي.. من المتسبب في تدمير بلدان الثورات العربية؟
play
47:08
العدالة الدولية.. لماذا تغيب عن ملاحقة الأنظمة الاستبدادية العربية؟
play
47:45
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
الاتجاه المعاكس
الانتخابات في الدول العربية.. ديمقراطية أم مسرحية؟
play
48:20
بايدن يبشر بمستقبل جديد لحقوق الإنسان في العالم.. هل يفلح في ذلك؟
play
46:03
بالفعل الداخلي أم التدخل الخارجي.. من المتسبب في تدمير بلدان الثورات العربية؟
play
47:08
العدالة الدولية.. لماذا تغيب عن ملاحقة الأنظمة الاستبدادية العربية؟
play
47:45
شاهد المزيد
المزيد من حوارية
رئيسي يحدد أولويات حكومته.. كيف ستنعكس على إيران والمنطقة؟
في ذكرى انفجار مرفأ بيروت.. ناشطون يتساءلون: أين المحاسبة؟!
للقصة بقية- بيروت بعد عام من انفجار المرفأ
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/8/2)
الأكثر قراءة
سلال فاكهة بحالة جيدة منذ القرن الرابع قبل الميلاد.. اكتشافات مذهلة في مدينة مصرية قديمة مغمورة بمياه المتوسط
ردا على إطلاق 3 قذائف صاروخية.. الجيش الإسرائيلي يقصف جنوب لبنان ويحمل الحكومة مسؤولية التصعيد
الخاطفون أخلوا سبيلها فجرا.. بيان عماني بشأن "أسفالت برنسيس" وبريطانيا تطلب تحركا دوليا ضد إيران
لاعب ارتكب 14 جريمة وحارس توسط بين عصابات المخدرات.. 10 نجوم كرة قدم تورطوا في قضايا جنائية