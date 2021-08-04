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من برنامج: الاتجاه المعاكس حقيقة أو نظرية مؤامرة.. هل أميركا مسؤولة عما أصاب العالم العربي؟

قال السياسي والباحث الأكاديمي جيان عمر إن الدول التي لا تريد الاعتراف بأخطائها وتصويبها تحاول تعليقها على الآخرين؛ فأميركا لاعب دولي مثل دول الاتحاد الأوروبي التي تقود العالم تكنولوجيا واقتصاديا.

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