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47:08

من برنامج: الاتجاه المعاكس

حقيقة أو نظرية مؤامرة.. هل أميركا مسؤولة عما أصاب العالم العربي؟

قال السياسي والباحث الأكاديمي جيان عمر إن الدول التي لا تريد الاعتراف بأخطائها وتصويبها تحاول تعليقها على الآخرين؛ فأميركا لاعب دولي مثل دول الاتحاد الأوروبي التي تقود العالم تكنولوجيا واقتصاديا.
3/8/2021-|آخر تحديث: 4/8/202101:20 AM (مكة المكرمة)
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(الجزيرة)

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46:03
(الجزيرة)

بالفعل الداخلي أم التدخل الخارجي.. من المتسبب في تدمير بلدان الثورات العربية؟

47:08
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العدالة الدولية.. لماذا تغيب عن ملاحقة الأنظمة الاستبدادية العربية؟

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