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47:45
من برنامج:
الاتجاه المعاكس
من أجهض الثورة السورية.. أميركا أم العرب؟
اختلف ضيفا حلقة “الاتجاه المعاكس” في تقييمهما للدور الأميركي في سوريا، فبينما أشار الأول إلى أن الأميركيين قدموا وعودا في بداية الثورة ثم تراجعوا عنها، رأى الثاني أن من أجهض الثورة السورية هم العرب.
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10/8/2021
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