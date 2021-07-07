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من برنامج: الاتجاه المعاكس

العدالة الدولية.. لماذا تغيب عن ملاحقة الأنظمة الاستبدادية العربية؟

قال المحامي الدولي طارق شندب إن “العدالة الدولية سقطت سقوطا مدويا، بعجزها عن محاسبة أي مجرم من مجرمي النظام السوري الذي يقتل شعبه على مدى 11 سنة ولم يوقفه أحد”.
6/7/2021-|آخر تحديث: 7/7/202112:19 AM (مكة المكرمة)
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