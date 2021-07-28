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48:20
من برنامج:
الاتجاه المعاكس
الانتخابات في الدول العربية.. ديمقراطية أم مسرحية؟
قال الكاتب والإعلامي أنور مالك إن الانتخابات في الدول العربية عبارة عن مسرحية وادعاء للديمقراطية، في حين يزداد الأمر سوءا في الدول التي لا تعترف أصلا بالانتخابات.
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27/7/2021
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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/27)
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