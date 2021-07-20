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46:03

من برنامج: الاتجاه المعاكس

بايدن يبشر بمستقبل جديد لحقوق الإنسان في العالم.. هل يفلح في ذلك؟

قال الباحث والمحلل السياسي عبد الله الشمري إن قيمة أميركا تكمن في تمسكها بقيمها، والرئيس جو بايدن عندما بشر بوضع مختلف لحقوق الإنسان حول العالم سيقوم بتنفيذ هذا الوعد لا محالة.
20/7/2021
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47:08
الاتجاه المعاكس (الجزيرة)

العدالة الدولية.. لماذا تغيب عن ملاحقة الأنظمة الاستبدادية العربية؟

47:45
(الجزيرة)

الوضع المعيشي في سوريا عقب الانتخابات الرئاسية.. إلى أين؟

47:01
(الجزيرة)

بعد قمة بايدن وبوتين.. هل عادت روسيا لمنافسة أميركا على عرش العالم؟

48:37
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الاتجاه المعاكس- بايدن يبشر بمستقبل جديد لحقوق الإنسان في العالم.. هل يفلح في ذلك؟

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