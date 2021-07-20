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من برنامج: الاتجاه المعاكس بايدن يبشر بمستقبل جديد لحقوق الإنسان في العالم.. هل يفلح في ذلك؟

قال الباحث والمحلل السياسي عبد الله الشمري إن قيمة أميركا تكمن في تمسكها بقيمها، والرئيس جو بايدن عندما بشر بوضع مختلف لحقوق الإنسان حول العالم سيقوم بتنفيذ هذا الوعد لا محالة.

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