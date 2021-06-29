search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تبديل القائمة
منتدى قطر الاقتصادي
ثقافة
رياضة
تبديل القائمة
يورو 2020
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
47:01
من برنامج:
الاتجاه المعاكس
الوضع المعيشي في سوريا عقب الانتخابات الرئاسية.. إلى أين؟
قال أحمد قاسم نائب رئيس الهيئة السياسية لدمشق وريفها إن توفير الخدمات الأساسية في سوريا قبيل الانتخابات بفترة وجيزة كان الهدف منه دعاية للرئيس بشار الأسد من أجل الفوز بـ”المسرحية المسماة انتخابات”.
اقرأ المزيد
29/6/2021
-
|
آخر تحديث: 29/6/2021
11:50 PM (مكة المكرمة)
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
الاتجاه المعاكس
بعد قمة بايدن وبوتين.. هل عادت روسيا لمنافسة أميركا على عرش العالم؟
play
48:37
هل بدأت الحرب الباردة على الصين بعد قمة الدول السبع الكبار؟
play
48:47
بعد انتصار المقاومة في سيف القدس.. هل إسرائيل فعلا أوهن من بيت العنكبوت؟
play
48:06
بعد فوز بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية.. سوريا إلى أين؟
play
48:04
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
الاتجاه المعاكس
بعد قمة بايدن وبوتين.. هل عادت روسيا لمنافسة أميركا على عرش العالم؟
play
48:37
هل بدأت الحرب الباردة على الصين بعد قمة الدول السبع الكبار؟
play
48:47
بعد انتصار المقاومة في سيف القدس.. هل إسرائيل فعلا أوهن من بيت العنكبوت؟
play
48:06
بعد فوز بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية.. سوريا إلى أين؟
play
48:04
شاهد المزيد
المزيد من حوارية
المرأة السورية في المستشفيات الميدانية: روايات ممرضات وطبيبات عشن الحرب – بكسر التاء
الاتجاه المعاكس- الوضع المعيشي في سوريا عقب الانتخابات الرئاسية.. إلى أين؟
لبنان.. هل تجدي قرارات مجلس الدفاع في حل الأزمات الاقتصادية؟
دارفور بعد رحيل "يوناميد".. مخاوف أمنية وإنسانية لم يبددها اتفاق السلام
الأكثر قراءة
دبلوماسية النيل المصرية.. كيف نجحت القاهرة في اختراق الدرع الإثيوبي؟
أيهما أفضل البيض الأبيض أم البني؟ وهل البيض المخصب أحسن تغذية؟
كر وفر في شوارع الخرطوم وأم درمان.. الأمن السوداني يفرّق مظاهرات تطالب بإسقاط الحكومة
انقضت المهلة دون توقيع السيسي على الإعدام.. نشطاء مصريون وعرب يحاولون إنقاذ رقاب قيادات ثورة يناير والإخوان