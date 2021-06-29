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من برنامج: الاتجاه المعاكس الوضع المعيشي في سوريا عقب الانتخابات الرئاسية.. إلى أين؟

قال أحمد قاسم نائب رئيس الهيئة السياسية لدمشق وريفها إن توفير الخدمات الأساسية في سوريا قبيل الانتخابات بفترة وجيزة كان الهدف منه دعاية للرئيس بشار الأسد من أجل الفوز بـ”المسرحية المسماة انتخابات”.

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