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من برنامج: الاتجاه المعاكس

بعد قمة بايدن وبوتين.. هل عادت روسيا لمنافسة أميركا على عرش العالم؟

وصف الباحث محمود فتحي القمة التي جمعت الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين بأنها عبارة عن لقاء بين المدير وموظفه لترتيب بعض الملفات، لأن روسيا اليوم باتت تابعة لأميركا ولم تعد منافسة لها.
22/6/2021-|آخر تحديث: 23/6/202112:04 AM (مكة المكرمة)
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