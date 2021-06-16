البث الحي
48:47

من برنامج: الاتجاه المعاكس

هل بدأت الحرب الباردة على الصين بعد قمة الدول السبع الكبار؟

أكد الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي أن رسالة قمة مجموعة الدول السبع الكبار وصلت للصين بأنها دولة مرحب بها كمصنع العالم ولكن وفقا للضوابط والاشتراطات الدولية في التجارة العالمية.
15/6/2021-|آخر تحديث: 16/6/202101:46 AM (مكة المكرمة)
المزيد من حلقات برنامج:
الاتجاه المعاكس
(الجزيرة)

بعد انتصار المقاومة في سيف القدس.. هل إسرائيل فعلا أوهن من بيت العنكبوت؟

48:06
(الجزيرة)

بعد فوز بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية.. سوريا إلى أين؟

48:04
(الجزيرة)

لماذا يرفض بعض العرب الاعتراف بانتصار المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس؟

49:28
(الجزيرة)

الشعوب الثائرة أم الطغاة.. من دمّر بلدان الربيع العربي؟

48:05
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
الاتجاه المعاكس
(الجزيرة)

بعد انتصار المقاومة في سيف القدس.. هل إسرائيل فعلا أوهن من بيت العنكبوت؟

48:06
(الجزيرة)

بعد فوز بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية.. سوريا إلى أين؟

48:04
(الجزيرة)

لماذا يرفض بعض العرب الاعتراف بانتصار المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس؟

49:28
(الجزيرة)

الشعوب الثائرة أم الطغاة.. من دمّر بلدان الربيع العربي؟

48:05
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

الاتجاه المعاكس- ألم تبدأ الحرب الباردة على الصين بعد قمة الدول السبع الكبار؟

(الجزيرة)

مسيرة الأعلام قنبلة زرعها نتنياهو.. كيف نجح بينيت بتفاديها؟

(الجزيرة)

ما وراء الخبر- مسيرة الأعلام.. قنبلة نتنياهو كيف تفادها بينيت؟

(الجزيرة)

أوقفوا الإعدامات.. منصات التواصل في مصر تصدح في وجه أحكام الإعدام بحق معارضين

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بالفيديو- صحفيون يسألون بايدن عما دار مع أردوغان.. وإجابة غير متوقعة للأول

لحظة توجه بايدن لتحية أردوغان (مواقع التواصل)

شاهد- قرية تونسية سكانها صم وبكم ويتحدثون بلغة الإشارة.. ما السر؟

(الجزيرة)

لأول مرة منذ وقف إطلاق النار.. الجيش الإسرائيلي يشن هجمات جوية على غزة

غارة إسرائيلية على غزة خلال العدوان الأخير (الجزيرة)

كيف تربين طفلا معتزا بكرامته؟ علميه الرد على الكبار غير المهذبين

تحدثي مع طفلك بأدب ولطف، فهو كالإسفنجة، يمتص تلقائيا كل سلوكياتك (شترستوك)