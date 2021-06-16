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48:47
من برنامج:
الاتجاه المعاكس
هل بدأت الحرب الباردة على الصين بعد قمة الدول السبع الكبار؟
أكد الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي أن رسالة قمة مجموعة الدول السبع الكبار وصلت للصين بأنها دولة مرحب بها كمصنع العالم ولكن وفقا للضوابط والاشتراطات الدولية في التجارة العالمية.
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15/6/2021
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آخر تحديث: 16/6/2021
01:46 AM (مكة المكرمة)
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