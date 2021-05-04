search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
48:05
من برنامج:
الاتجاه المعاكس
الشعوب الثائرة أم الطغاة.. من دمّر بلدان الربيع العربي؟
قال الإعلامي المعارض السوري أحمد خطاب إن أعداء الربيع العربي يريدون تحميل الشعوب نتائج ممارسات الأنظمة التي خرجوا عليها، وكأنهم يلومون الأعراض ويتجاهلون المرض الأساسي.
اقرأ المزيد
4/5/2021
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
الاتجاه المعاكس
سوريا.. ما الفائدة من الانتخابات؟ وما البرنامج الذي سيقدمه بشار الأسد؟
play
45:46
عودة أجواء الحرب الباردة.. هل يخشى الغرب قوة روسيا أم ضياع مصالحه؟
play
47:33
الصراع على المياه بين مصر والسودان وبين إثيوبيا إلى أين؟
play
48:05
هل تتخلى أميركا عن دورها في الشرق الأوسط وتركز على مقاومة العملاق الصيني؟
play
48:29
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
الاتجاه المعاكس
سوريا.. ما الفائدة من الانتخابات؟ وما البرنامج الذي سيقدمه بشار الأسد؟
play
45:46
عودة أجواء الحرب الباردة.. هل يخشى الغرب قوة روسيا أم ضياع مصالحه؟
play
47:33
الصراع على المياه بين مصر والسودان وبين إثيوبيا إلى أين؟
play
48:05
هل تتخلى أميركا عن دورها في الشرق الأوسط وتركز على مقاومة العملاق الصيني؟
play
48:29
شاهد المزيد
المزيد من حوارية
الاتجاه المعاكس- الشعوب الثائرة أم الطغاة.. من دمر بلدان الربيع العربي؟
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/5/4)
بايدن يرسل وفدا رفيعا للدول الثلاث المعنية.. هل لدى الإدارة الأميركية حل لأزمة سد النهضة؟
تأملات- سيبويه.. صاحب الكتاب
الأكثر قراءة
إثيوبيا تتهم مصر والسودان بتوقيع اتفاقية تتجاوز التهديد بالحرب.. الخرطوم والقاهرة تحذران من الملء الثاني لسد النهضة
شاهد- “إذا لم أسرقه فسيسرقه غيري”.. مستوطن يقتحم منزل فلسطينية في حي الشيخ جراح ودار بينهما هذا الحوار
لأن فنجان القهوة الصباحي الذي تعشقه قد يختفي قريبا.. للأبد
أغرب من الخيال.. رؤيا تعيد للكويتي حسن الفيلكاوي ذاكرته بعد ربع قرن من فقدانها