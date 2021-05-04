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من برنامج: الاتجاه المعاكس الشعوب الثائرة أم الطغاة.. من دمّر بلدان الربيع العربي؟

قال الإعلامي المعارض السوري أحمد خطاب إن أعداء الربيع العربي يريدون تحميل الشعوب نتائج ممارسات الأنظمة التي خرجوا عليها، وكأنهم يلومون الأعراض ويتجاهلون المرض الأساسي.

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