البث الحي
48:05

من برنامج: الاتجاه المعاكس

الشعوب الثائرة أم الطغاة.. من دمّر بلدان الربيع العربي؟

قال الإعلامي المعارض السوري أحمد خطاب إن أعداء الربيع العربي يريدون تحميل الشعوب نتائج ممارسات الأنظمة التي خرجوا عليها، وكأنهم يلومون الأعراض ويتجاهلون المرض الأساسي.
4/5/2021
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الاتجاه المعاكس
(الجزيرة)

سوريا.. ما الفائدة من الانتخابات؟ وما البرنامج الذي سيقدمه بشار الأسد؟

45:46
(الجزيرة)

عودة أجواء الحرب الباردة.. هل يخشى الغرب قوة روسيا أم ضياع مصالحه؟

47:33
(الجزيرة)

الصراع على المياه بين مصر والسودان وبين إثيوبيا إلى أين؟

48:05
(الجزيرة)

هل تتخلى أميركا عن دورها في الشرق الأوسط وتركز على مقاومة العملاق الصيني؟

48:29
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المزيد من حلقات برنامج:
الاتجاه المعاكس
(الجزيرة)

سوريا.. ما الفائدة من الانتخابات؟ وما البرنامج الذي سيقدمه بشار الأسد؟

45:46
(الجزيرة)

عودة أجواء الحرب الباردة.. هل يخشى الغرب قوة روسيا أم ضياع مصالحه؟

47:33
(الجزيرة)

الصراع على المياه بين مصر والسودان وبين إثيوبيا إلى أين؟

48:05
(الجزيرة)

هل تتخلى أميركا عن دورها في الشرق الأوسط وتركز على مقاومة العملاق الصيني؟

48:29
شاهد المزيد
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الاتجاه المعاكس- الشعوب الثائرة أم الطغاة.. من دمر بلدان الربيع العربي؟

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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/5/4)

(الجزيرة)

بايدن يرسل وفدا رفيعا للدول الثلاث المعنية.. هل لدى الإدارة الأميركية حل لأزمة سد النهضة؟

(الجزيرة)

تأملات- سيبويه.. صاحب الكتاب

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لأن فنجان القهوة الصباحي الذي تعشقه قد يختفي قريبا.. للأبد

أغرب من الخيال.. رؤيا تعيد للكويتي حسن الفيلكاوي ذاكرته بعد ربع قرن من فقدانها

حسن الفيلكاوي عندما غادر إلى أميركا، حيث فقد ذاكرته في اليوم التالي لوصوله، وبقي هناك 25 عاما قبل أن يعود للكويت (مواقع التواصل)